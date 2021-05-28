Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Певица Лиза Мари Пресли, единственная дочь исполнителя Элвиса Пресли, развелась со своим супругом, продюсером Майклом Локвудом. Об этом 28 мая сообщает издание Page Six.

По данным издания, официальный развод состоялся 26 мая 2021 года, хотя заявление Пресли подала еще в 2016 году. Все эти пять лет бывшие супруги не общались друг с другом.

ИА REGNUM напоминает, что Лиза Мари Пресли была замужем четыре раза — за Дэнни Кио, Майклом Джексоном, Николасом Кейджем и Майклом Локвудом. У певицы четверо детей, один из которых, сын Бенджамин Сторм, покончил с собой в 2020 году.

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