Джакарта, 28 мая 2021, 10:46 — REGNUM Представители индонезийского рабочего движения мусульман провели демонстрацию в поддержку Палестины, сообщает CNN Indonesia.
Акции протеста проходят у зданий посольства США, Организации Объединенных Наций (ООН) и посольства Франции.
Демонстранты шли, размахивая палестинскими и индонезийскими флагами.
В местах проведения акции мобилизована полиция.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии стремится развивать в стране спортивный туризм.
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