Санкт-Петербург, 28 мая, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Часть компаний, предоставляющих в аренду электросамокаты в Петербурге, добровольно установила ограничения на передвижение двухколёсных средств мобильности по центру города после нескольких громких происшествий с участием с арендованных электросамокатов. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди на электросамокатах в центре Петербурга

Напомним, в настоящий момент в Северной столице работает не менее восьми крупных кикшеринговых компаний, в ведении которых находится 12,5 тыс. самокатов.

Так, компания Whoosh уже ввела ограничения скорости в 15 км/ч на Невском проспекте, площади Восстания и на Лиговском проспекте от площади Восстания до Кузнечного переулка, а также в 20 км/ч на территории парка 300-летия, Приморского парка победы и на Яхтенном мосту.

«Пользователям сервиса запрещено оставлять самокат и передвигаться на нем на территории ЦПКиО, Летнего сада, Михайловского сада, острове «Новая Голландия», — уточнили в комтрансе.

Компания Urent также ввела ограничение скорости на Невском проспекте, разработала и тестирует функционал ограничения скорости по районам города.

«Оба сервиса проводят работу по перемещению самокатов с узких тротуаров, от станций метрополитена и павильонов общественного транспорта», — подчеркнули в комитете.

Компания MOLNIA внесла правки в пользовательское соглашение и отредактировала виртуальные парковочные зоны у метро и остановочных пунктов в мобильном приложении.

«Силы разработчиков направлены на возможность осуществления зонального ограничения скорости в городе, — указали в пресс-службе. — Со всеми организациями имеется договоренность о запрете размещения электросамокатов на Дворцовой площади».

Кроме того, компаниями ведется работа по изменению пользовательских соглашений для возможности применения штрафных санкций к пользователям, нарушающим правила проката, вводится практика обмена базой нарушителей. Уже на следующей неделе планируется начать тестирование такой разработки.

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Напомним, власти Петербурга предлагают компаниям, сдающим в аренду электросамокаты, заняться саморегулированием, чтобы сократить количество несчастных случаев.

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В свою очередь эксперты предлагают допускать к управлению электросамокатами мощностью более 0,25 кВт только граждан с водительскими правами и только на проезжей части при использовании шлема.