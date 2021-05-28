Сеул, , 10:46 — REGNUM Правительство Южной Кореи будет стремиться восстановить линии связи и диалог с Пхеньяном на основе договорённостей, достигнутых в ходе встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и главы США Джо Байдена, состоявшейся на прошлой неделе в Вашингтоне. Об этом 28 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на отчет министерства объединения Южной Кореи, направленном в Национальное собрание (парламент) страны.

«Лидеры Южной Кореи и США обязались завершить процесс денуклеаризации и построения мира на Корейском полуострове, дав сигнал к гибкому подходу, основанному на дипломатии, — говорится в отчёте министерства. — Мы готовимся к диалогу с учётом того, что он может начаться в любое время, в любом месте, по любым вопросам и в любом формате».

В министерстве также отметили, что на первом этапе будет налажено сотрудничество в гуманитарном секторе, включая, поставки риса и удобрений. В дальнейшем, в зависимости от реакции Пхеньяна, сотрудничество может быть расширено.