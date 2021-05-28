Кош-Агачский район, Алтай, , 10:44 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. В последний раз подобные показатели были достигнуты 19 марта 2021 года.

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Лидером по приросту вновь стал Кош-Агачский район, где выявили сразу девять новых носителей. Также диагноз подтвердился у жителей города Горно-Алтайска, а также Майминского, Турочакского и Шебалинского районов.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 17 025. К настоящему времени 16 626 человек выздоровели от COVID-19, в том числе 12 за последние сутки.

«Ранее в регионе зарегистрировано 280 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 237 — от COVID-19, 43 — от иных причин», — добавили в штабе.