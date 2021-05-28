Пенза, , 10:47 — REGNUM В образовательных учреждениях Пензы за последние два года видеонаблюдением оборудовали 199 объектов. Об этом заявил глава администрации города Андрей Лузгин в ходе заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба Пензенской области.

Кроме этого на 187 объектах установлены системы контроля управления доступом, системой охранной сигнализации обеспечены 145 учреждений, системами оповещения и управления эвакуацией снабдили 165 объектов. В 67 школах установили стационарные арочные металлоискатели. Кнопки экстренного вызова имеются во всех образовательных учреждениях Пензы, добавил мэр.

Также уделяется особое внимание антитеррористической безопасности загородных стационарных детских оздоровительных лагерей. В предстоящий оздоровительный сезон учащиеся Пензы отдохнут в двух загородных лагерях «Строитель» и «Юность», которые оснащены видеонаблюдением, системой оповещения и управления эвакуацией. Территории лагерей закрыты по периметру. При въезде на объектах установлены контрольно-пропускные пункты. Кроме круглосуточного дежурства сотрудников частных охранных предприятий, в ночное время дополнительно будут организованы патрули из числа работников лагерей, добавил Лузгин.

На антитеррористическую защищенность образовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Пензе на 2020−2026 годы» в прошлом году освоили более 26 млн рублей. В этом году работа по оснащению объектов образования продолжится, заверил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области введут комплекс дополнительных мер, направленных на недопущение чрезвычайных происшествий в школах.

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