Грозный, , 10:44 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг якобы существующие противоречия поручениям президента РФ Владимира Путина. Чеченский лидер ответил ряду журналистов, которые пытаются интерпретировать по-своему его высказывания, находя в них иной смысл. Речь, в частности, идет об антиковидных мерах, принимаемых в Чечне.

«Скандальные журналисты постоянно пытаются противопоставить мои слова поручениям нашего президента. <…> Журналистам, которые хотят узнать обо мне и о моем отношении к нашему президенту получше, для начала нужно пообщаться со мной лично, а не делать за меня выводы и затем представлять их широкой общественности», — дал ответ Кадыров представителям СМИ.

По словам главы Чечни, он всегда говорил о том, что он является верным последователем идей Владимира Путина, так как является в неоплатном долгу перед ним за поддержку Чечни после гибели первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Когда я говорю, что являюсь пехотинцем Путина, то говорю это в прямом смысле слова. Не будь он даже президентом, ради исполнения его приказа, ради долга перед ним я готов проползти тысячи километров в любом направлении и выполнить приказ любой сложности», — заявил Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров подтвердил, что он является «проектом Путина». Эти слова о нем произнес публично ряд критиков.

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Ранее в ходе заседания оперштаба по борьбе с COVID-19 Кадыров предложил применить к отказывающимся привиться от коронавируса жесткие меры, вплоть до принятия их на лечение в медорганизации в последнюю очередь. Между тем Владимир Путин на текущей неделе еще раз подчеркнул, что вакцинация — дело добровольное.