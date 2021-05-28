Баку, , 10:45 — REGNUM Позиции азербайджанских вооруженных сил (ВС) в Нахичевани подверглись обстрелу со стороны ВС Армении, сообщили в пресс-службе азербайджанского министерства обороны.

Сообщается, что в ходе обстрела был ранен один военнослужащий. Раненый в плечо военнослужащий был доставлен в больницу. Опасности для его жизни нет.

«В ночь с 27 на 28 мая позиции азербайджанской армии, расположенные близ населенного пункта Ашагы-Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики были обстреляны с нескольких направлений Вооруженными силами Армении», — сказано в сообщении.

Ранее руководитель пресс-службы минобороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов сообщил о подрыве военного грузовика на границе с Арменией.

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