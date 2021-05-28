Барселона, Испания, , 10:40 — REGNUM Разработчики из Lince Works опубликовали новый геймплейный трейлер «стелс-экшена» Aragami 2. Ролик доступен на официальном YouTube-канале студии.

В трейлере также была раскрыта дата релиза игры — 17 сентября 2021 года. Проект будет доступен на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

В Aragami геймеры управляют духом мести, способным повелевать тенями и совершать скрытные убийства. Первая часть была тепло встречена как геймерами, так и критиками.

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