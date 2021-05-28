Сочи, Краснодарский край, , 10:39 — REGNUM Пять суток ареста за мелкое хулиганство получили аниматоры, вымогавшие деньги у туристов в Сочи, об этом сообщили в УВД по городу Сочи 28 мая.

Аниматоры, одетые в ростовые куклы осла и коня, предлагали прохожим сделать с ними фото. На отказ «животные» разражались нецензурной бранью. После заявления в полицию аниматоров задержали.

«В отношении задержанных составлены административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Решением суда троим задержанным назначено наказание в виде административного ареста на срок до пяти суток», — цитирует РИА Новости УВД по городу Сочи.

Аниматоры активизировались и в Ялте — в администрацию постоянно поступают жалобы от жителей и гостей курорта: прохожим навязывают фотоуслуги, а затем требуют деньги. С ними пока борются профилактическими беседами и штрафами.