Баку, , 10:40 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций ВС Азербайджана со стороны Армении. Как уточнили в военном ведомстве, это произошло в ночь на 28 мая.

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«В ночь с 27 на 28 мая наши позиции вблизи населённого пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики подверглись обстрелу со стороны вооружённых сил Армении в нескольких направлениях», — говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.

В результате военнослужащий получил ранение в плечо. Раненому солдату была немедленно оказана первая медицинская помощь, он был эвакуирован в госпиталь. По данным минобороны, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В ведомстве добавили, что ответным огнём противник был остановлен. Ситуация находится «под полным контролем азербайджанской армии».

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«Ответственность за относительное обострение ситуации в Нахичеванской зоне армяно-азербайджанской государственной границы полностью лежит на Армении. Призываем армянскую сторону воздержаться от провокаций, других шагов, которые могут привести к обострению ситуации, и действовать ответственно», — подчеркнули в минобороны Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая минобороны Азербайджана заявляло о попытке нескольких групп военнослужащих Армении проникнуть на территорию республики в Кельбаджарском районе Азербайджана на армяно-азербайджанской границе. По предварительной информации, две разведывательно-диверсионные группы с противоположной стороны пересекли государственную границу в двух направлениях. Одна группа состояла из девяти военнослужащих, а другая — из 15 военнослужащих.