Чебоксары, , 10:39 — REGNUM В Чувашии расширят перечень претендентов среди спортивных федераций на получение бюджетной поддержки. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя правительства республики Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По словам министра спорта Василия Петрова, субсидии будут предоставляться на конкурсной основе региональным спортивным федерациям для софинансирования расходов на подготовку и участие в физкультурных и спортивных мероприятиях. Это международные, всероссийские и межрегиональные мероприятия, включённые в единые календарные планы министерств спорта России и Чувашии.

«Предусматривается возможность получения субсидий не только региональными спортивными федерациями по командным игровым видам спорта, как это было ранее, но и всеми региональными спортивными федерациями Чувашской Республики, которых в республике 65», — пояснил министр.

Субсидии предоставляются, в частности, на оплату проезда для участия в мероприятиях, приобретение спортивной экипировки и оборудования, оплату работы судей, врачей и организацию безопасности, на страхование и услуги объектов спорта.

«Эффективность использования субсидии оценивается исходя из достижения региональной спортивной федерацией значений следующих показателей предоставления субсидии: количество спортсменов, выполнивших нормы и требования для присвоения спортивных разрядов; количество спортсменов, выполнивших нормы и требования для присвоения спортивных званий; призовые места, занятые на официальных спортивных мероприятиях», — говорится, в частности, в документе.