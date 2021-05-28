Лос-Анджелес, США, , 10:39 — REGNUM В сеть выложили новые фотографии со съёмочной площадки кинокомикса «Тор: Любовь и гром». Снимки были опубликованы 28 мая на twitter-странице Thor: Love and Thunder News.

На фото Крис Хемсворт изображён в образе похудевшего Тора, одетого в спортивный костюм. Издание Screen Rant предположило, что авторы фильма могут показать, как супергерой восстанавливает свою физическую форму.

https://twitter.com/lovethundernews/status/1398074430119677952

Напомним, в кинокомиксе «Мстители: Финал» было показано, что герой Хемсворта сильно запустил себя и отрастил живот. Стоит отметить, что ранее актёр выложил в Instagram фотографию, на которой он запечатлён со своим сыном. Многие комментаторы обратили внимание на ноги Хемсворта, отметив, что они показались им недостаточно «накачанными».

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