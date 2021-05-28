Ньон, Швейцария, , 10:37 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) действительно может дисквалифицировать «Реал», «Ювентус» и «Барселону» из Лиги чемпионов. Об этом 28 мая заявила советник УЕФА Эвелина Кристиллин.

По её словам, ситуация такова, что три клуба полностью нарушили статьи 49 и 51 устава УЕФА.

«Комитет по этике провёл расследование, и УЕФА заявил, что они будут действовать», — цитирует Кристиллин Football Italia.

Она добавила, что за нарушение статьи 51 нет определённой санкции, а решение полностью находится в юрисдикции УЕФА, который может пойти на крайние меры.

Ранее сообщалось, что УЕФА намерен дисквалифицировать «Реал», «Ювентус» и «Барселону» из Лиги чемпионов на один сезон.

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