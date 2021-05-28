Минск, , 10:37 — REGNUM Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководителями правительств стран СНГ проходит 28 мая в Минске.

Премьер-министры стран возглавляют делегации, которые прибыли в Минск для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. Делегацию России возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, он прибыл в Минск 27 мая и уже встретился с белорусским премьер-министром Романом Головченко.

Александр Лукашенко заявил, что основное внимание правительства в СНГ должны сосредоточить на развитии общего экономического пространства.

«Нам как никогда нужны солидарность и единство», — цитирует белорусского лидера его пресс-служба.

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