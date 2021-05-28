Иркутск, , 10:36 — REGNUM В Иркутской области задержали девятерых сотрудников организаций сферы ЖКХ. Как сообщает территориальное СУ СК РФ, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере»).

В махинациях, по данным следствия, участвовали руководители крупнейших управляющих компаний Иркутской области, которые обслуживали каждый четвертый дом в Иркутске. Они оплачивали услуги 23 подрядчиков, обслуживавших общее имущество в многоквартирных домах, распоряжались деньгами от населения, поступающими за оплату ЖКХ.

При этом на стадии заключения контрактов фигуранты договаривались с обслуживающими организациями, что те будут возвращать им от 5 до 10% от выплачиваемых средств. С июля 2019 года данные компании ежемесячно пополняли черную кассу суммами от 3 до 5 млн рублей.

Часть этих денег передавалась предполагаемому лидеру группы — предпринимателю из Санкт-Петербурга и учредителям нескольких юридических лиц. По ходатайству следствия пяти обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.