Москва, , 10:35 — REGNUM Цены в России растут не из-за мягкой кредитно-денежной политики, а из-за произвола монополий и импортируемой инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о необходимости побыстрее завершить мягкую ДКП, в том числе и из-за инфляционных рисков.

«Набиуллина считает, что надо ужесточать финансовую политику, и под это подводит любые основания, — сказал Делягин. — Но понятно, что цены в РФ растут из-за произвола монополий. Из-за инфляции издержек, в том числе импортируемой. Но не из-за того, что граждане России живут слишком хорошо. И даже рост цен на жилье — это действительно следствие смягчения финансовой политики, но это произошло в условиях произвола монополий. Если бы произвол монополий ограничивали, то этого бы не произошло».

Более того, как пояснил экономист, в условиях искусственно созданного денежного голода увеличение денежной массы снижает инфляцию, а не увеличивает ее.

«Потому что инфляцию увеличивает только избыточная денежная масса. А когда вся денежная масса всасывается в экономический оборот, то увеличивать инфляцию нечему. Более того, инфляция в таких условиях снижается из-за роста деловой активности», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, если опоздать с завершением мягкой денежно-кредитной политики, то инфляция останется на повышенном уровне.