Токио, 28 мая 2021, 10:34 — REGNUM Японская компания Sega анонсировала улучшенную версию игры Sonic Colors. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале Sonic the Hedgehog.
Версия Sonic Colors с обновлённой графикой получила подзаголовок Ultimate. Её релиз на PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch ожидается 7 сентября 2021 года.
Напомним, что оригинальная Sonic Colors вышла в 2010 году. Она была доступна на консолях Wii и Nintendo DS.
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