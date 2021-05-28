Токио, , 10:34 — REGNUM Японская компания Sega анонсировала улучшенную версию игры Sonic Colors. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале Sonic the Hedgehog.

Версия Sonic Colors с обновлённой графикой получила подзаголовок Ultimate. Её релиз на PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch ожидается 7 сентября 2021 года.

Напомним, что оригинальная Sonic Colors вышла в 2010 году. Она была доступна на консолях Wii и Nintendo DS.

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