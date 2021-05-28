Вашингтон, , 10:34 — REGNUM США потеряли лидирующие позиции в сфере расходов на научные исследования и разработки. Об этом американский лидер Джо Байден сообщил 28 мая журналистам в ходе выступления в городе Кливленд (США).

Байден призвал вернуть стране лидирующие позиции в этой сфере.

«Подумайте об этом: три десятилетия назад США были номером один — а некоторые утверждали бы, что номером два — в мире по расходам на исследования и разработки», — сказал американский президент.

Он обратил внимание на то, что сейчас США на девятом месте в мире по расходам на науку. Вместе с тем Байден отметил, что КНР три десятилетия назад была восьмой в этой области. Сейчас же, по его словам, в Китае объявили об огромном увеличении расходов на исследования и разработки.

«Мы должны быть номер один в мире, чтобы лидировать в XXI веке… Мы не можем позволить себе отставать», — заключил Байден.

Напомним, 28 мая Байден представит Федеральный бюджет США на 2022 финансовый год. Его размер 6 трлн долларов. Таким образом, расходы американского правительства выросли по сравнению с прошлым годом. Дефицит бюджета страны в 2022 финансовом году составит 1,8 трлн долларов.

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