Нур-Султан, , 10:31 — REGNUM Сборная Казахстана по хоккею имеет реальные шансы на победу над Канадой в матче группы «В» чемпионата мира по хоккею. Об этом 28 мая заявил бывший тренер казахстанской команды Сергей Шавернев, сообщает Sport.kz.

«Сейчас есть такая возможность — сотворить сенсацию, обыграть Канаду, все ребята это понимают», — сказал Шавернев. По его словам, у Казахстана появилась возможность пробиться в плей-офф.

Тренер считает, что сборная Канады пока не сыграна, и это дает шанс Казахстану на победу.

Отметим, сборные Казахстана и Канады встретятся в Риге 28 мая в 16:15 мск. Ранее казахстанские спортсмены обыграли сборную Латвии, Финляндии и Германии. Однако потерпели поражение от США.

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