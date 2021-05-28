Уфа, , 10:35 — REGNUM Четыре университета Башкирии вошли в международный рейтинг THE — Times Higher Education Impact Rankings 2021. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что Уфимский нефтяной технический университет, Уфимский авиационный технический университет, Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский государственный университет заняли ведущие позиции в области достижения отдельных Целей устойчивого развития ООН.

Отмечается, что данный рейтинг является одним из самых авторитетных рейтингов университетов в мире.

«При разработке рейтинга были использованы тщательно откалиброванные индикаторы, чтобы обеспечить всестороннее и сбалансированное сравнение по четырем широким областям: исследования, руководство, информационно-пропагандистская деятельность и обучение. Наши университеты активно участвуют в социально-экономическом развитии региона. И очень важно, что их деятельность направлена и на реализацию актуальной мировой повестки», — приводит пресс-служба слова советника главы Башкирии по вопросам науки Руслана Казыханова. Сообщается, что всего в общий рейтинг текущего года вошли 1117 университетов из 94 стран мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ) получил грант на текущий год в размере 128 млн рублей.