Москва, , 10:32 — REGNUM Свое поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с национальным праздником — Днём Республики, направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 28 мая обнародовала пресс-служба Кремля.

Как отметил российский лидер, Азербайджан смог добиться признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях и пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играя «активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня».

Также в поздравительном послании указывается, что российская сторона высоко ценит свои отношения с Азербайджаном, которые основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно укреплять стратегическое партнёрство, плодотворное сотрудничество во всех областях на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности», — подчеркнул глава Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авиакомпания Nordwind запустит прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Баку.