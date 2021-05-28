Москва, , 10:31 — REGNUM Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

«Сегодня невозможно оценить эффективность ни государственных, ни частных инвестиций в Сети… Мы сможем оценить это не в просмотрах, а в людях, тут общие задачи у бизнеса и государства», — отметил автор инициативы Антон Горелкин («Единая Россия»).

По его словам, посещаемость иностранных платформ также предполагается считать через единый измеритель аудитории.

Речь идет об измерении аудитории телеканалов в интернете, сетевых изданий, аудиовизуальных сервисов и новостных агрегаторов.

Уполномоченная организация по исследованию объема аудитории проводит исследования объема аудитории сайтов, страниц таких сайтов, информационных систем, программ для электронных вычислительных машин, реестр которых формируется Роскомнадзором, следует из документа.

Перечень получаемых уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории данных, необходимых для проведения исследования аудитории информационных ресурсов, а также порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются правительством РФ.

Предлагается механизм функционирования уполномоченной на проведение измерений аудитории телеканалов организации для проведения измерений аудитории в Сети. Такой организацией может стать Mediascope, не исключили в комитете.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о едином измерителе аудитории сайтов внесен в Госдуму