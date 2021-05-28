Москва, , 10:30 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский осудил планы РЖД отказаться вагонов-ресторанов и сохранить их только в фирменных поездах.

«Это зуд каких-то чиновников. Очередная реформа, которая лишит граждан части романтизма, присущего поездам дальнего следования… От вагонов-ресторанов руки прочь!», — рассуждает Жириновский в ТГ-канале.

Парламентарий предложил также добавить в составы вагон-баню.

«А если уж хотите сделать лучше — сначала спросите у нас, пассажиров, что нам нужно. Например, сделайте вагон-баньку, чтобы поездка вообще была только в радость», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, РЖД планируют отказаться от вагонов-ресторанов и сохранить их только в туристических и фирменных поездах, заявил глава холдинга Олег Белозеров.