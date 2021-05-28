Москва, , 10:30 — REGNUM Новый закон, принятый в американском штате Небраска, может стимулировать рост стоимости биткоина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала прогнозы агентства «Блумберг» о том, что цена биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов.

«На цену биткоина может влиять множество факторов. Например, на днях в штате Небраска был подписан законопроект № 649 «Финансовые инновации Небраски», который создает государственный банковский устав для учреждений, депонирующих цифровые активы, чтобы защитить потребителей в сфере децентрализованных финансов. Этот закон может стимулировать развитие финтеха и рост стоимости биткоина», — пояснила Левашенко.

Как подчеркнула экономист, для стоимости биткоина пределов нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что прогнозы о подорожании биткоина до 100 тыс. долларов весьма сомнительны.

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