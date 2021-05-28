Москва, , 10:29 — REGNUM Принимая решение об отказе от мягкой кредитно-денежной политики, Банк России ориентируется на перспективу и учитывает восстановительную динамику на рынке труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

«Воздействие денежно-кредитной политики на экономику происходит не одномоментно, а распределено во времени и полностью проявляется в течение трех-шести кварталов после принятия решения, — сказал Сафонов. — То есть пониженные процентные ставки продолжают влиять на экономику даже после формального перехода к их повышению. В связи с этим ЦБ при принятии решения ориентируется на прогноз показателей на перспективу и учитывает восстановительную динамику на рынке труда, состояние потребительского спроса и масштаб разрыва выпуска в отдельных отраслях и в экономике в целом».

Как полагает экономист, если учесть положительную динамику этих индикаторов (в отдельных случаях даже чрезмерно активную), то можно поддержать решение Банка России по постепенному сокращению монетарных стимулов для экономики и переходе к нейтральной денежно-кредитной политике.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что чем дольше в России будет период пониженных ставок, тем более резко придётся их повышать в будущем.

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