Рязань, , 10:42 — REGNUM Двое иностранцев задержаны по подозрению в сбыте сильнодействующего наркотика в Рязани. Из тайников, устроенных на улицах Юбилейной и Солнечной, оперативники изъяли почти 300 г запрещённых веществ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Двое граждан одной из стран Средней Азии 23 и 25 лет, ранее проживавшие в Москве и Нижнем Новгороде, поселились в Рязани в арендуемых квартирах. Следуя указаниям кураторов нелегального сетевого магазина по сбыту наркотиков, злоумышленники ежедневно встречались в разных районах города и устраивали тайники с запрещёнными веществами, при этом полученные для распространения наркотики злоумышленники прятали за пределами своих жилищ. В ходе оперативных мероприятий из тайников на улицах Юбилейной и Солнечной изъяты два упаковки с наркотиками по 77 и 192 грамма, а также ещё несколько небольших закладок. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 270 граммов наркотического средства.

В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело, по ходатайству следствия они заключены под стражу.