Ярославль, 28 мая 2021, 10:28 — REGNUM На ярославском водоканале прошли тактико-специальные учения по отработке действий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».
Особое внимание было уделено отработке плана аварийно-спасательных работ по поиску и спасению пострадавших. Учения позволили проверить работоспособность противоаварийных систем защиты и локальной системы оповещения. Сотрудники предприятия приобрели дополнительные навыки ликвидации чрезвычайной ситуации.