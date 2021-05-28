Ярославль, 28 мая, 2021, 10:28 — ИА Регнум. На ярославском водоканале прошли тактико-специальные учения по отработке действий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».

Ярославльводоканал Учения на «Ярославльводоканале»

"Согласно вводной на территории предприятия произошла утечка хлора из контейнера. Первый заметивший аварию предупреждает об этом остальных участников. Сотрудники надевают средства индивидуальной защиты органов дыхания, организуют экстренную эвакуацию людей из опасной зоны, незамедлительно сообщают о случившемся диспетчеру. Происходит запуск системы водной завесы и локальной системы оповещения», — рассказали в АО «Ярославльводоканал».

Особое внимание было уделено отработке плана аварийно-спасательных работ по поиску и спасению пострадавших. Учения позволили проверить работоспособность противоаварийных систем защиты и локальной системы оповещения. Сотрудники предприятия приобрели дополнительные навыки ликвидации чрезвычайной ситуации.