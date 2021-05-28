Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашёв ввёл запрет на посещение лесов. Соответствующий указ размещён на портале правовой информации региона.

Ограничение установлено по 10 июня 2021 года. Запрещено находиться в лесах и въезжать туда на транспортных средствах.

Исключения предусмотрены для индивидуальных предпринимателей и организаций, деятельность которых связана с нахождением в лесу. Также дозволяется проезжать через земли лесного фонда по автодорогам общего пользования.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь лесных пожаров в Свердловской области с начала 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года более чем в 10 раз.

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