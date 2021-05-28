Москва, , 10:30 — REGNUM За последний год интерес жителей России к покупке вторичной недвижимости вырос почти вдвое (на 86%), сообщает RT со ссылкой на данные аналитического центра ЦИАН.

Отмечается, что наибольшее количество запросов на вторичном рынке жилья зафиксировано в Москве (47%), Санкт-Петербурге (17%), Краснодарском крае (3,1%), а также в Московской (2,7%), Самарской и Свердловской областях (по 1,7%). В среднем по стране большинство запросов (37%) пришлось на двухкомнатные квартиры.

По словам экспертов, одной из главных причин высокого спроса на вторичное жилье стало резкое подорожание новых квартир из-за запуска льготных ипотечных программ.

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Также специалисты отмечают растущую доступность жилищных кредитов. Так, по данным «ДОМ.РФ», в апреле текущего года на вторичном рынке выдано 150 тыс. займов на 386 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го показатель вырос на 93% в количественном выражении и на 137% в денежном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о необходимости сохранить в стране льготную ипотеку в качестве антикризисной меры. Он напомнил, что цены на жильё выросли, спрос начал опережать предложение, которое необходимо сбалансировать, например, за счёт выдачи большего количества разрешений на строительство.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом минимум 15% на покупку жилья в новостройках была принята в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Планировалось, что эта льгота будет действовать до 1 ноября 2020 года, но позднее её решили продлить до 1 июля 2021 года.

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