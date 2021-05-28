Париж, , 10:27 — REGNUM Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить французский ПСЖ. Об этом 28 мая сообщил журналист Никола Скира в Twitter.

Отмечается, что руководство ПСЖ рассматривает вариант возможной отставки Маурисио Почеттино с поста главного тренера и приглашения Зидана на его место.

В клубе предполагают, что назначение Зидана может помочь продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Зидан покинул пост главного тренера «Реала».

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