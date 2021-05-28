с. Старая Тараба, , 10:26 — REGNUM В Алтайском крае минувшим вечером, 27 мая, свидетелями буйства стихии стали жители села Старая Тараба Кытмановского района. Как сообщает «Катунь-24» со ссылкой на жену автора видео, на котором видно, как сильный ветер несёт по полю несколько бочек, эпичные кадры сняты на элеваторе.

https://www.instagram.com/p/CPZ12ajHbu0/

После того, как ураган снес несколько бочек, очевидцы не удержались от восклицания: «Бочки полетели! Вот это торнадо!».

После усилился дождь, к которому также добавился град. Непогода бушевала около трёх минут. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ГУ МЧС по Алтайскому краю предупредили: в период с 28 по 31 мая в регионе сохраняется высокая — местами — чрезвычайная опасность. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву.