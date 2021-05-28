Варшава, , 10:26 — REGNUM Разработчики из Techland подтвердили, что «зомби-боевик» Dying Light 2 выйдет 7 декабря 2021 года. Об этом сообщило издание Eurogamer.

В честь этого анонса разработчики также выпустили новый геймплейный трейлер проекта. Он уже доступен на официальном YouTube-канале франшизы Dying Light.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Сети появилась информация о том, что Dying Light 2 выйдет 16 ноября 2021 года. Эта дата была указана на различных рекламных объявлениях, посвящённых релизу проекта.

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