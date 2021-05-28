Афины , , 10:32 — REGNUM Членство Греции в Евросоюзе — это не подлежащий обсуждению аспект идентичности страны. Об этом, как сообщает AMNA, подчеркнул премьер-министр Кирьякос Мицотакис на мероприятии в честь 40-летия членства Греции в ЕС 27 мая в Афинах.

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На мероприятии, которое также обозначило начало «Конференции Европейской комиссии по будущему Европы», Мицотакис сказал, что нет ни одного аспекта греческого государственного сектора, который не извлек бы выгоду из членства в союзе, даже несмотря на экономический кризис в стране. Члены ЕС разделяют больше, чем финансирование, добавил он, например, общее отношение к жизни, экономике и обществу, что сопряжено с определенными правами и обязанностями.

Мицотакис упомянул, что в 2015 году в греческом общественно-политическом дискурсе доминировал раскольнический популизм. Сегодня Греция — надежная страна, с экономикой, которая постоянно модернизируется, и с эффективными международными действиями, например, в защите границ ЕС, содействии гуманизму в миграционных и мирных инициативах в Средиземноморье и в создании Европейского фонда восстановления, отметил он. По его словам, совместная покупка вакцин от COVID-19 и принятие Европейского сертификата о вакцинации являются главными достижениями Европы в преодолении пандемического кризиса.