Пермь, , 10:24 — REGNUM В Пермском крае продолжительность и интенсивность волн тепла в мае стало рекордным. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

27 мая впервые за последние три недели (с 6 мая) температура воздуха в Пермском крае опустилась ниже климатической нормы. Последний вынос тропического воздуха ожидается 29 мая. При условии незначительной облачности температура воздуха повысится до +25…+28°С. В течение выходных дней (29−30 мая) прогнозируют дожди и грозы. Не исключены шквалы в северной части региона.

В воскресенье (30 мая) начнется заток холодного воздуха. Дневная температура по югу края не превысит +15…+18°С, по северу +10…+12°С. В ночь на 31 мая похолодание усилится. По северу Прикамья ожидаются заморозки до 0…-2°С, которые могут нанести существенный ущерб, учитывая предшествующую аномально теплую погоду. В Перми минимальная температура также может опуститься до +5°. В ночь на 1 июня есть реальная угроза заморозков уже на юге региона, но только в пониженных местах.

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