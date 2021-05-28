Кемерово, , 10:24 — REGNUM В Кемеровской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе — марте 2021 года составила 44 618 рублей. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Для сравнения, в Сибирском федеральном округе — 44 117 рублей.

«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях, — уточнил региональный орган статистики. — Это во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента».

Кемеровская область по данному показателю находится на четвёртом месте среди сибирских регионов. В то же время, столица Сибири — Новосибирская область — оказалась на седьмом месте (41 599 рублей).

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Отметим, что самая высокая зарплата у тех кузбассовцев, кто задействован в добыче полезных ископаемых — 63 056 рублей. Самая низкая у тех, кто связан с гостиницами и трудится на предприятиях общественного питания (23 822 рублей).