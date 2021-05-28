Тбилиси, , 10:24 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 38 921 исследования на SARS-CoV-2 выявили 1056 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 28 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 341 894 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 324 426 победили инфекцию, в том числе 1071 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4727 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 28 скончались в течение последних суток. В стационар на лечение поместили 3937 пациентов, в оборудованные гостиницы — 675. На карантине находится 51 человек.

Днём ранее в Грузии в результате 24 358 исследований выявили 508 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1481 человека.

Стоит отметить, что в Грузии накануне сообщили о том, что у пятерых человек выявили «индийский» штамм коронавируса. Все они в середине мая побывали в одной из стран Ближнего Востока.

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