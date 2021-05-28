Симферополь, , 10:21 — REGNUM В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника склада вооружения Федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Министерства внутренних дел по Республике Крым», об этом сообщили 28 мая в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Бывший начальник оружейного склада проходит обвиняемым по статьям о присвоении чужого имущества, хищении огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, незаконном сбыте огнестрельного оружия, а также по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении оружия, его основных частей, боеприпасов.

По версии следствия, начальник склада, имевший беспрепятственный доступ в помещения склада, похищал оружие, поступившее из подразделений полиции на утилизацию и от граждан на временное хранение, а также боеприпасы и обмундирование. Следователи выявили среди похищенного раритетную винтовку Мосина образца 1891/1930 г.г. Похищенное он сбывал знакомым, до реализации прятал оружие в тайниках в Ялте и на территории Симферопольского района. Всего, считают следователи, он смог похитить более 150 единиц оружия.

Задержан теперь уже бывший начальник склада в мае 2020 года во взаимодействии с оперативными сотрудниками ОРЧ СБ МВД России по Республике Крым, он был арестован и находится на данный момент под стражей. Уголовное дело направлено в прокуратуру Республики Крым для подписания обвинительного заключения и передачи в суд.