Москва, , 10:20 — REGNUM В России снизится стоимость чартерных рейсов в города, популярные у туристов, сообщает 28 мая сайт правительства России.

Правила специальной программы поддержки туристических операторов утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что решение о запуске программы приняли по итогам поездки главы правительства в Горный Алтай, где состоялась встреча с представителями туротрасли.

Документ предусматривает возмещение половины затрат на организацию чартера. Компенсации получат компании, которые по одному маршруту задействуют не менее шести парных рейсов и перевозят не менее 300 человек.

Список субсидированных направлений, отметили в правительстве, определит Ростуризм. Ранее на реализацию данной программы правительство выделило 1,2 млрд рублей.