Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Американский диджей и композитор Моби (Moby) выпустил альбом под названием Reprise («Реприза»). Об этом 28 мая сообщает Billboard.

По данным издания, в новом альбоме Моби переосмысливает «свою классику» с использованием оркестровых и акустических аранжировок. В пластинку вошли 14 композиций, в том числе ранее выпущенная Porcelain при участии Джима Джеймса из американской рок-группы My Morning Jacket.

ИА REGNUM напоминает, что Моби (настоящее имя — Ричард Холл) самостоятельно выпустил 18 альбомов, не считая Reprise. Он получил известность благодаря песне «Why Does My Heart Feel So Bad?», которая была выпущена в 1999 году в составе пластинки Play.

