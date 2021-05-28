Москва, , 10:19 — REGNUM В выходные дни (29 и 30 мая) погода в Москве преподнесёт неприятный сюрприз. В столице пройдут сильные ливни и значительно похолодает, передают «Метеоновоти».

В субботу подует северо-восточный ветер и холодный атмосферный фронт принесёт ливневые дожди. Днём станет на пару градусов прохладнее, до +19…+24 °C.

В воскресенье продолжит поступать холодный воздух. Температура понизится ночью до +7… +12 °C, днем до +13… +18 °C, что ниже обычных значений на 2−3 °C. Потеплеет в Москве только в начале июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 28 мая ожидается до 23 градусов тепла.

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