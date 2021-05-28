Киев, , 10:47 — REGNUM Украинское воздушное пространство будет закрыто для белорусских самолётов с наступлением суток 29 мая. Об этом сообщает 28 мая РБК-Украина со ссылкой на источник в правительстве Украины.

Запрет на перелёты белорусских самолётов над страной кабинет министров одобрил на на внеочередном заседании. Под ограничение попадут воздушные суда, зарегистрированные в реестрах Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с воздушным сообщением с Белоруссией обострилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и задержания находившегося в нём блогера Романа Протасевича.

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