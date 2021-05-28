Минск, , 10:19 — REGNUM Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» отменяет свои рейсы в Таллин. Об этом 28 мая сообщается на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что это вынужденное решение. Рейсы в Таллин авиакомпании «Белавиа» будут отменены с 28 мая до 28 августа.

«Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии», — говорится в сообщении.

Напомним, 31 мая бывший кандидат в президенты Белоруссии и один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская посетит Эстонию и встретится с президентом страны Керсти Кальюлайд.

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