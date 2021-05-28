Москва, , 10:19 — REGNUM Замену неисправного блока в системе управления ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая должна вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, провели специалисты на космодроме Восточный. Об этом 28 мая сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Отказавший вчера при предстартовой проверке инерциальный измерительный блок в системе управления ракеты «Союз-2.1б» заменён», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме этого, источник добавил, что данная ситуация является аналогичной с ситуацией перед пуском ракеты «Союз-СТА» с европейским спутником Sentinel-1B с космодрома Куру во Французской Гвиане, которая произошла в 2016 году.

«Тогда также потребовалась замена инерциального измерительного блока на ракете», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая стало известно, что перенос космического запуска с космодрома «Восточный» ракеты-носителя «Союз» со спутниками OneWeb вызван обнаружением проблем в электрооборудовании.

Отметим, по информации государственной корпорации «Роскосмос», запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками связи OneWeb должен быть проведен 28 мая в 20:38 мск.