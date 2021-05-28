Рязань, , 10:23 — REGNUM Свыше одного миллиарда рублей поступило от министерства транспорта и автомобильных дорог в администрацию Рязани. Средства предназначены на ремонт дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предстоит обновить 17 участков улично-дорожной сети города на 15 объектах. Общая протяжённость дорог, подлежащих ремонту, составит 15,6 км. Кроме работ по асфальтированию запланировано нанесение дорожной разметки из износостойких материалов (термопластик и холодный пластик) на 70 улицах, а также установка знаков, светофоров и ограждений на 41 участке. Общая сумма финансирования составила 1090 млн рублей.

Ремонтные работы начнут в июле 2021 года после проведения закупочных процедур.