Лос-Анджелес, США, , 10:15 — REGNUM Эмма Стоун опровергла информацию о том, что она вернётся к роли Гвен Стейси в будущем кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом 28 мая сообщает портал Screen Rant.

«Я слышала эти слухи. Я не знаю, должна ли я что-то говорить, но я не (участвую в проекте —ИА REGNUM)», — сказала Стоун во время онлайн-интервью корреспонденту MTV News.

Напомним, Гвен Стейси — это второстепенный персонаж, который появляется во многих комиксах про Человека-паука в образе Женщины-паука (Spider-Woman). Эмма Стоун сыграла эту героиню в фильмах режиссёра Марка Уэбба «Новый Человек-паук» и «Новый Человек-паук. Высокое напряжение».

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