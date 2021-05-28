Москва, , 10:19 — REGNUM Приступить к заводским ходовым испытаниям первой серийной атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» планируется в конце июня 2021 года. Об этом 28 мая сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Собеседник ТАСС добавил, что после этого последуют государственные испытания, в ходе которых субмарина выполнит стрельбу ракетами «Оникс» и «Калибр-ПЛ2».

Планируется, что в состав Военно-морского флота РФ подлодка будет передана в конце 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что первая серийная атомная подводная лодка «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М» будет поставлена на вооружение Военно-морского флота России до конца 2021 года. По данным источников, атомную субмарину передадут флоту в четвертом квартале 2021 года. До этого «Новосибирск» должен завершить заводские ходовые испытания.

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Добавим, что в августе 2021 года должен состояться спуск на воду второй серийной многоцелевой атомной подлодки (АПЛ) проекта 885М «Красноярск». После этого подлодку будут достраивать на плаву. Затем ей предстоит пройти все положенные испытания. В состав ВМФ России АПЛ «Красноярск» будет передана в конце 2022 года.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Красноярск» является второй в серии субмариной проекта «Ясень-М». Головной подлодкой проекта была АПЛ «Казань», а первой серийной — «Новосибирск».