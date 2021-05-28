Токио, , 10:14 — REGNUM Пограничная служба России сопроводила японское рыболовное судно для проведения досмотра, сообщает 28 мая агентство Kyodo.

Судно принадлежит кооперативу в городе Вакканай в префектуре Хоккайдо. На борту находились десять человек. Рыбаки вели промысел между Сахалином и японским портом Вакканай.

Отметим, между портом Вакканай и остром Сахалин около 63 км.

Напомним, 26 мая на севере острова Хоккайдо произошло столкновение российского и японского рыболовного судов. В результате аварии погибли трое японских рыбаков. Суда могли столкнуться из-за сильного тумана.

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