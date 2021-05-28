Варшава, , 10:13 — REGNUM Жюри польской национальной премии имени Яна Новака-Езераньского, которая вручается за общественно-политическую активность и заслуги перед гражданском обществом, приняло решение наградить трех деятельниц белорусской оппозиции — Светлану Тихановскую, Ольгу Ковалькову и Марию Колесникову. Об этом сообщает Polskie Radio.

«До сих пор мы руководствовались принципом вручения премии одному человеку. Но на этот раз мы отошли от этого принципа, потому что белорусское демократическое движение очень специфично. Нас поразило до глубины души, что в авангарде борьбы с Александром Лукашенко встали именно женщины. Тихановская, Ковалькова и Колесникова взялись за эту чрезвычайно сложную и опасную деятельность. Это войдет в историю», — заявил председатель жюри премии Адольф Юзвенка журналистам.

Церемония награждения состоится 4 июня во Вроцлаве. По словам мэра Вроцлава Яцека Сутрика, три белорусских активистки оппозиции «показали, что для них демократия и права человека важнее собственной безопасности».

«Мы считаем, что они борются не только за свою страну, но и за всю Европу. Место Белоруссии в объединенной Европе», — заявил Сутрик.